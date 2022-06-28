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Число загиблих від удару РФ по ТЦ в Кременчуці людей зросло до 18

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Число загиблих від удару РФ по ТЦ в Кременчуці людей зросло до 18
Станом на 7 ранку 28 червня, від ракетного удару росіян по ТЦ "Амстор" в Кременчуці загинули 18 людей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інфомрує Цензор.НЕТ.

"18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - написав він.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих на 59 поранених.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб.  40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступилипровідні політики світу.

Також читайте: Байден про удар по Кременчуку: Ми притягнемо Росію до відповідальності

Топ коментарі

  • Вася Быколог
    Це не війна, це тероризм вищого рівня. Далеко в тилу вбивають цивільне населення в місці можливого масового скупчення.
    Ціль - залякати, змусити прийняти умови терористів.
    Керівництво московії повинно стати на одному щаблі з бен Ладеном.
    Підлягають знищенню в разі виявлення всіма можливими засобами.
  • govtva
    Орки радостно истерят в комментариях,скоро им все воздастся по делам их черным.
  • Бенина Мама
    "Новый собственник четырех ТЦ "Амстор" - Игорь Мазепа, СЕО Concord Capital - передаст их в управление East Solution Group (ESG), которая входит в Smart Holding Вадима Новинского - бывшего собственника указанных ТЦ... ТРЦ "Амстор" находились в собственности Smart Holding Вадима Новинского. В августе 2019 года суд признал ООО "Амстор" банкротом, общий объем кредиторских требований к ООО - 2,33 млрд грн (при оценке в 26,3 млн грн), из которых 1,15 млрд грн долг перед государственным "Укрэксимбанком". 08.04.2021.
    Не тут ли собака порылась? Не пора ли пройтись по Суке Православной как следует?
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