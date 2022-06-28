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Заощаджені на купівлі "Байрактарів" гроші підуть на забезпечення перемоги, - Притула

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Заощаджені на купівлі "Байрактарів" гроші підуть на забезпечення перемоги, - Притула
Гроші, зібрані на купівлю безпілотників "Байрактар", що їх виробник вирішив передати Україні безкоштовно, підуть на "забезпечення перемоги".

Про це Сергій Притула написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Збережені гроші будуть витрачені на наближення нашої перемоги в тісній співпраці зі Збройними силами України!" - пообіцяв він.

Притула також подякував турецькій компанії за її оцінку "здатностей українців об'єднуватися" і зазначив, що Україна "вражена вашим рішенням".

Також читайте: Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    "Не може бути 4 мільйони або 4 мільярди, здається жителів Росії, які всі відверто погані і хочуть воювати", - заявила співачка MARUV. "Ви знаєте, 4 млрд - це, напевно, мрія їхнього президента, а 4 млн - це наша мрія", - саркастично зауважив Притула.

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    турок розчулився і допоміг українцям, татарин Ахметов теж допомагає медициною, з українцем Порошенком зрозуміло без слів - забезпечив уже не один батальйон, А що там із нашими єврейськими братами багачами - Коломойським, Рабиновичем, Гройсманом, Ложкіним та ін?

    Скільки вони дали на захист Вітчизни?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    там є аудит як внутрішній так і зовнішній - не потрібно обсирати меценатів та волонтерів якщо ти сам не дав жодної копійки
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