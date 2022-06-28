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Глава Генштабу Британії Сандерс закличе запобігти Третій світовій: "Це наш момент 1937 року"

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Глава Генштабу Британії Сандерс закличе запобігти Третій світовій: "Це наш момент 1937 року"
Велика Британія та її союзники стикаються зі своїм "моментом 1937 року" після вторгнення Росії в Україну і повинні зробити все можливе, щоб запобігти новій світовій війні.

Про це новий глава Генштабу армії Британії Патрік Сандерс заявить на армійській конференції у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон цього тижня оголосить про збільшення витрат на оборону Великої Британії відповідно до зростаючих проблем безпеки.

Генерал Патрік Сандерс має намір сказати, що президент Росії Владімір Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яку він коли-небудь знав.

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Очікується, що Сандерс, який обійняв посаду головнокомандувача армією минулого місяця, скаже, що його єдиною метою є "мобілізація армії, щоб допомогти запобігти [поширенню] війни в Європі, будучи готовим воювати й перемагати разом із нашими союзниками та партнерами по НАТО ".

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку представляє Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах і відновленні дорогих запасів зброї.

"Це наш момент 1937 року", - скаже начальник армії. Він має на увазі вирішальний період перед Другою світовою війною.

"Ми не в стані війни, але повинні діяти швидко, щоб нас не втягнути в неї через неспроможність стримати територіальну експансію… Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війни" - заявив він.

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Цей виклик означає, що армія повинна модернізуватися, впроваджуючи нові технології, такі як кібервійна та ракети великої дальності зі збереженням традиційних військових навичок.

Очікується, що генерал Сандерс також скаже, що армія "перегляне можливості своїх транспортних засобів"

За його словами, стримування Росії "означає більшу кількість армії, готової більшу частину часу", і що він очікує, що "всі чини будуть готові наполегливо тренуватися та вступати в бойові дії".

Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Всё он правильно сказал, но 3-я Мировая уже идёт почти 14 лет (с момента нападения Параши на Грузию). Западу, чтобы задавить Гитлера, хватило и 6 лет.
  • 5 копійок
    Без світової війни світове зло не знищити.
  • viktor donovan
    1937 год не афишируется в истории СРСР, а также Украины. Именно в этот год Гитлер обозначил свои цели на переустройство миропорядка. Стратегически были обозначены все цели. Публика на совещании собралась только самая ближняя. Это т.н. "протокол Хоссбаха" (Хоссбах тогда военный адьютант Гитлера от вермахта вел протокол этого действа) который и был предметом исследования в Нюрнберге. С этим не согласился только Бек, начГШ, основное было-нападение на Чехословакию вызовет мировую войну. В феврале 1938 фюрер изгнал всех несогласных генералов, заменил их лояльными. Идеологией был несправедливый Версаль и угнетение немцев на их исторических землях. А в Мюнхене в 1938 было "мирное решение" которое к добру не привело. Так что бриты правы. Именно в 1937 году Гитлер решился и своей решимостью заразил всех. Сталин тогда восклицал -ай да Гитлер, ай да молодец. Ну а Вольдемар на склоне лет заразился бациллами смертоубийства.
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