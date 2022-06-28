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В Білому домі сподіваються, що Україна зможе повернути значну частину окупованих територій, - CNN

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В Білому домі сподіваються, що Україна зможе повернути значну частину окупованих територій, - CNN
Співробітники адміністрації Байдена не впевнені, що навіть за наявності важкого озброєння Україна зможе повернути всі території, втрачені після 24 лютого. Але сподіваються, що контрнаступ ЗСУ буде успішним.

Про це повідомляє з посиланням на анонімних співробітників Білого дому CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Радники Байдена зараз ведуть внутрішню дискусію про те, яким чином Україна могла би переформулювати визначення своєї перемоги. І що Володимиру Зеленському варто було би допускати і безповоротну втрату територій.

Водночас, наголосили співрозмовники, США не збираються тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок задля швидшого закінчення війни. Вони також допускають і позитивніший прогноз - що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території.

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Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.

"Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки", - сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім.

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Від джерел також стало відомо, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван дуже багато спілкується з українськими колегами, а також провів години телефонних розмов протягом минулого тижня з "керівником оборони України" (напевно, йдеться про головнокомандувача Валерія Залужного) та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А українська незламна нація повністю впевнена що всі тимчасово окуповані території будуть звільнені від рашистських окупантів.Крапка.
  • nav svargi
    Джейк Салліван......nu kto by somnevalsa.....
  • Oleksandr Onys
    Починається
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