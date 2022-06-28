В Білому домі сподіваються, що Україна зможе повернути значну частину окупованих територій, - CNN
Про це повідомляє з посиланням на анонімних співробітників Білого дому CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Радники Байдена зараз ведуть внутрішню дискусію про те, яким чином Україна могла би переформулювати визначення своєї перемоги. І що Володимиру Зеленському варто було би допускати і безповоротну втрату територій.
Водночас, наголосили співрозмовники, США не збираються тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок задля швидшого закінчення війни. Вони також допускають і позитивніший прогноз - що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території.
Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.
"Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки", - сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім.
Від джерел також стало відомо, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван дуже багато спілкується з українськими колегами, а також провів години телефонних розмов протягом минулого тижня з "керівником оборони України" (напевно, йдеться про головнокомандувача Валерія Залужного) та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.