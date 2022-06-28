Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 250 осіб.