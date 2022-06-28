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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1567 (+15) од,

бойових броньованих машин - 3704 (+17) од,

артилерійських систем - 778 (+7) од,

РСЗВ - 243 (+0) од,

засоби ППО  - 102 (+1) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 185 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 636 (+0),

крилаті ракети  - 139 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14) од,

спеціальна техніка  - 61 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1552 танки та 3687 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 250 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1567 танків та 3704 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • The Wok
    +250!

    Хаймарси починають працювати
  • Claudia Smith
    ого, знов багато рашистської техніки набили! молодці які!
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