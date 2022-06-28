"Дуже боявся, що не довезу до лікарні": колишній муфтій, а нині водій-снайпер Ісмагілов евакуював до лікарні двох дітей та двох жінок, поранених у Лисичанську

Колишній муфтій, а нині водій-снайпер у складі медичного підрозділу ASAP "Хоттабич" Саід Ісмагілов, евакуював поранених у Лисичанську. Два хлопчики та дві жінки були серед натовпу, у який росіяни поцілили з РСЗВ "Ураган".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Саід Ісмагілов розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Я віз двох хлопчиків і двох бабусь. Один хлопець отримав контузію і поранення уламками в руки, його весь час нудило, і він був виснаженим і безсилим. Другому хлопцю уламки потрапили в обличчя і в голову. Всі пов‘язки були сильно скривавлені, він навіть попити води нормально не міг. Їх супроводжувала бабуся, а ще одна бабуся отримала множинні уламкові поранення в ноги і в спину, і незважаючі на те, що наші золоті парамедики зробили їй тампонаду, вона весь час потрохи стікала кров’ю. Я підклав під неї пелюшки, і дуже боявся, що не довезу до лікарні", - пише Ісмагілов.

27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду з підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро містян загинули, 21 особу доставлено до лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

"Не виходить з голови весь ланцюжок нелюдей, що зробили цей злочин. Одна потвора скоригувала цей ракетний удар по натовпу людей, що прийшли по воду. Інші навели Ураган, командир дав наказ. А є ще ті, хто вигадав таку терористичну тактику проти цивільних, і ще є головний злочинець у Кремлі. Маємо цілий ланцюжок потвор, що вчинили це. Під час засухи, навіть у тварин є водяне перемир‘я. А в цих потвор немає жодних моральних цінностей. Вони чисте зло. Ми воюємо з еталонним кристально-чистим злом.

Україні випала доля знищити зло. Так що не сваріться і не чубтися там, бо якщо ми їх разом не переможемо, то вони нас всіх знищать", - підкреслив Саід Ісмагілов.