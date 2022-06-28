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Країни G7 хочуть обмежити ціни на газ з Росії, - Bloomberg

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Країни G7 хочуть обмежити ціни на газ з Росії, - Bloomberg
Лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на російський газ. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Доручення буде оголошено після завершення саміту. У підсумковому комюніке буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з РФ.

Раніше лідери ЄС попросили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на російський газ. Як пише Bloomberg, деякі держави скептично ставляться до цієї ідеї, тому що це порушує ринковий процес, інші побоюються, що Росія ще більше скоротить постачання газу.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    На парашную нефть цены по решению G-7 тоже ограничат- до 30% от рыночной. Т.е. если сейчас Параша торгует с дисконтом >30%, то будет с дисконтом 70%. Кто сдуру переплатит Параше сверх этих 30%- против того тоже введут санкции.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Оце дiло👍
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    Рейх цього століття треба приспати у зародку, Світ і так вже запізнюється з цим процесом..(
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