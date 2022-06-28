Джонсон запросив до Британії російських науковців, незгодних з Путіним

Британський прем’єр Борис Джонсон відкрито запропонував невдоволених владою російським вченим переїхати до Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнм на "Європейську правду".

У рамках системи партнерства з українськими університетами, що дозволить українським науковцям продовжити свої дослідження в установах Великої Британії, Джонсон сказав, що ця пропозиція поширюється на їхніх російських колег.

"Російським вченим і дослідникам, які дивляться на насильство Путіна з тривогою, і які більше не почуваються в безпеці в Росії: ви повинні сміливо подавати заявку, щоб приїхати до Великої Британії та працювати в країні, яка цінує відкритість, свободу та прагнення до знання", – сказав Джонсон.

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У рамках схеми "Дослідники в зоні ризику", бюджет якої зараз розширений майже до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, до Великої Британії привезуть і підтримають близько 130 українських науковців.

Прем’єр-міністр приділяв значну увагу Україні на зустрічі G7 на півдні Німеччини, і хоча британські чиновники кажуть, що на саміті спостерігалася безпрецедентна єдність між світовими лідерами щодо довгострокової підтримки, конкретних дій було мало.

Даунінг-стріт заявив, що сподівається, що це станеться на наступному саміті НАТО в Мадриді, на який Джонсон поїде у вівторок.

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Порівнюючи необхідність протистояння Росії з ситуацією під час Другої світової війни, Джонсон сказав, що, хоча протидія фашизму також принесла величезні витрати, вона потім призвела до десятиліть процвітання та стабільності.

Загалом, стверджує прем’єр-міністр, "ціна свободи варта того, щоб заплатити". Він сказав: "Пам’ятайте, демократіям у середині минулого століття знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що вони повинні протистояти тиранії та агресії. Це було дуже дорого".