Унаслідок агресії РФ в Україні 341 дитина загинула та понад 622 поранені, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 336, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в ніч на 28 червня через обстріл окупантами м. Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.
27 червня внаслідок авіаудару ворога по м. Лисичанськ загинув хлопчик 14 років.
За даними ювенальних прокурорів, 27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район м. Харкова поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.
"26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Покровського району Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.