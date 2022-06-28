Унаслідок агресії РФ в Україні 341 дитина загинула та понад 622 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 28 червня 2022 року понад 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 341 дитина загинула та понад 622 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 336, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на 28 червня через обстріл окупантами м. Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

27 червня внаслідок авіаудару ворога по м. Лисичанськ загинув хлопчик 14 років.

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За даними ювенальних прокурорів, 27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район м. Харкова поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.



"26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Покровського району Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.