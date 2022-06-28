Фотовиставку "Україна. Після вторгнення" відкрили у Відні

В австрійському Відні відбулася фотовиставка "Україна. Після вторгнення". Було представлено роботи українських фотокореспондентів, зроблені на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила правозахисниця, одна із засновниць неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз провели кілька продуктивних днів у Відні. Відкрили фотовиставку, були на кількох важливих зустрічах, а сьогодні, за сприяння української та американської делегацій організували спеціальний позаплановий захід в ОБСЄ щодо насильницьких зникнень на окупованих територіях та місцях утримання українців росіянами.

Що важливо - це не була лише презентація нашої аналітики чи наш переказ свідчень потерпілих і свідків. З нами були Альона Лапчук, дружина закатованого до смерті херсонського тероборонівця Віталія Лапчука, і Олена Шевченко, яка досі шукає свою поранену і викрадену росіянами з Гостомеля сестру Людмилу та її чоловіка Ігоря", - розповіла вона.

За словами Решетилової, свідчення цих жінок просто не можуть залишити байдужими навіть запеклих та цинічних дипломатів.

"Сьогодні плакали навіть вони. Я знаю, що багатьом свідкам і жертвам воєнних злочинів важко розповідати свої історії. Але ви не уявляєте, як це важливо і як це працює! Кожне ваше свідчення, кожна ваша розповідь - це камінчик в побудову справедливості і покарання для агресора. Говоріть зі світом!" - підсумувала вона.

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