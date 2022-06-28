Фотовиставку "Україна. Після вторгнення" відкрили у Відні
Про це повідомила правозахисниця, одна із засновниць неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз провели кілька продуктивних днів у Відні. Відкрили фотовиставку, були на кількох важливих зустрічах, а сьогодні, за сприяння української та американської делегацій організували спеціальний позаплановий захід в ОБСЄ щодо насильницьких зникнень на окупованих територіях та місцях утримання українців росіянами.
Що важливо - це не була лише презентація нашої аналітики чи наш переказ свідчень потерпілих і свідків. З нами були Альона Лапчук, дружина закатованого до смерті херсонського тероборонівця Віталія Лапчука, і Олена Шевченко, яка досі шукає свою поранену і викрадену росіянами з Гостомеля сестру Людмилу та її чоловіка Ігоря", - розповіла вона.
За словами Решетилової, свідчення цих жінок просто не можуть залишити байдужими навіть запеклих та цинічних дипломатів.
"Сьогодні плакали навіть вони. Я знаю, що багатьом свідкам і жертвам воєнних злочинів важко розповідати свої історії. Але ви не уявляєте, як це важливо і як це працює! Кожне ваше свідчення, кожна ваша розповідь - це камінчик в побудову справедливості і покарання для агресора. Говоріть зі світом!" - підсумувала вона.