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У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по ТЦ

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У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по ТЦ
28, 29 та 30 червня у Кременчуці на Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор".

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Те, що сталося - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука. Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян", - зауважив він.

"Не забудемо, не пробачимо!" - додав очільник міста.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Топ коментарі

  • Player New
    По всій Україні повинна бути безстрочна жалоба до кінця війни. Ніяких дискотек, розважальних центрів, аквапарків, пляжів і т.д. хоча б з поваги до тих хто воює й тих хто загинув, люди не мають права жити як завжди й розважатись доки інші стоять на смерть і гинуть.
  • Алекс Морган
    Вони знущаються? У на 4 місяця війна, вбивства і катування! У нас жалоба кожну хвилину 24/7...
  • Валентина Саюн c856325a
    Лисичанськ на лінії вогню, їм евакуацію запропонували, а ось далекі райони ,куди усю Україну евакуювати? Люди не повинні кучкуватися, закрити великі магазини і все таки ППО повинні працювати всюди
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