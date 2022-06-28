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Відповіддю на обстріл Кременчука має бути посилення військової підтримки України, - Дуда

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Відповіддю на обстріл Кременчука має бути посилення військової підтримки України, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ракетний удар російських окупантів по ТРЦ У Кременчуці.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні саміту НАТО в Мадриді Росія вчинила черговий воєнний злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна. Відповіддю на обстріл торговельного центру, переповненого невинними людьми, має бути посилення військової підтримки України, захисників Європи", - наголосив польський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам просив про розмову, - Дуда

Топ коментарі

  • Кіт Семен
    по любому. петріот, абоамс, ф16, томагавк, або шото в єтом родє
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    скажи честно - ты из-под впн или .. та не.. тыж не поляк. вот что тебе, мразота. здесь нужно?
  • Right Right 2d264255
    Треба надіслати війська НАТО
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