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Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини. ФОТОрепортаж

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Вранці 28 червня російські окупанти вдарили ракетами у житлові будинки Очакова на Миколаївщині.

Про це у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Зруйнована цивільна інфраструктура. Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16 - річні. Загинули дві людини. Серед них дитина 6 років!

Розбір завалів триває", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог випустив по Миколаєву 11 ракет, частину збила ППО. Внаслідок обстрілу Очакова загинула 6-річна дівчинка, тримісячне немовля в комі, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 01
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 02
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 03
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 04
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 05
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 06
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 07
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 08
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 09
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 10
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 11
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 12
Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини 13

Топ коментарі

  • Артем Костюк
    Це дикунство якесь. Недарма Байден назвав росіян ********* варварами.

    Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?
  • Чайка Київ
    Хай повернеться все росії сторицею.
  • 18c49ed2
    Х22 имеет радиус точности поражения в 600 метров. Т.е. две ракеты по одной цели могут упасть друг от друга на расстоянии до 1.2 км.
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