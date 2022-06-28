Наслідки обстрілу Очакова російськими окупантами: Загинули 2 особи, зокрема дитина. Поранено 6 людей, з них 4 дитини. ФОТОрепортаж

Вранці 28 червня російські окупанти вдарили ракетами у житлові будинки Очакова на Миколаївщині.

Про це у Facebook повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Зруйнована цивільна інфраструктура. Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16 - річні. Загинули дві людини. Серед них дитина 6 років!

Розбір завалів триває", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог випустив по Миколаєву 11 ракет, частину збила ППО. Внаслідок обстрілу Очакова загинула 6-річна дівчинка, тримісячне немовля в комі, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

























