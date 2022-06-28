Зеленський та Столтенберг провели телефонну розмову напередодні Мадридського саміту НАТО: Україні потрібна потужна протиракетна оборона
9529
Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - йдеться в повідомленні.