Зеленський та Столтенберг провели телефонну розмову напередодні Мадридського саміту НАТО: Україні потрібна потужна протиракетна оборона

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - йдеться в повідомленні.

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