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Будь-яка спроба "посягнути" на Крим - це Третя світова війна, - Медведєв

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Будь-яка спроба "посягнути" на Крим - це Третя світова війна, - Медведєв
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.

Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, - це конфлікт із усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - сказав Медведєв.

Він також твердить, що приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО "нічим особливо новим Росії не загрожує".

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Тоді як, мовляв, Україна в НАТО - "на порядок небезпечніша через наявність неврегульованих територіальних спорів".

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Значить скоро будемо звільняти Крим
  • Garry Grant
    Пьяные бредни дегенерата.
  • Дик Шелдон
    Нічого нам кацапи не принесуть. Нащо та дурня? Я проїздив у свій час Московію аж до Комчатки. За межами Москви жили вони як свині так й живуть. Головне, щоб була брага, квашена капуста та кортопля. І нічого для щастя тому кацапу більше не надо. Така в них більшість населення і ніяки санкції ще нижче той низький рівень життя не опустять. За кордон більшость не їздила і не хоче, а на пожерти їм буде достатньо. Якщо Україна хоче повернути Крим, альтернативі війні не має.
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