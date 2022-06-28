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Після війни буде необхідність внести зміни до Конституції щодо безпеки та оборони, - Веніславський

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Після війни буде необхідність внести зміни до Конституції щодо безпеки та оборони, - Веніславський
Після війни Верховній Раді необхідно буде внести зміни до Конституції України для більш чіткого регулювання сектору безпеки та оборони, а також обов'язків громадян захищати Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Я переконаний, що після завершення війни ми матимемо необхідність, зокрема, змінювати і Конституцію України в аспекті, наприклад, більш чіткого регулювання сектору безпеки та оборони та обов'язків громадян щодо захисту Батьківщини. Тому що, наприклад, зараз ми говоримо про те, що збройні формування не можуть бути використані для обмеження конституційних прав і свобод у той час, як в умовах війни це питання вже звучить інакше, з іншим акцентом", - пояснив парламентар.

Крім того, на думку парламентаря, слід вносити зміни до Конституції в частині більш оптимальної організації влади, але їхнє напрацювання має стати "зваженим і консенсуальним рішенням усіх політичних сил".

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Топ коментарі

  • Tema9
    І хто буде редактором правок Конституції у "слуг", Каломийський з Єрмаком?
  • bezmegh
    Тільки через Конституційні Збори!!! Й без вас гнид!
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Саме: ..."зміни до Конституції в частині більш оптимальної організації влади..." і є основною метою змін. Хрін вам на все рило.
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