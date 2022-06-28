Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська (оновлено)
Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом вона додала подробиці: "Сьогодні вранці мер Херсона Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ".
За даними Ляшевської, росіяни шукали документи, вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів і відчинили всі сейфи.
"Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та вивезли.
Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.
Ми всі в небезпеці. Усі під ударом.
Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", - підкреслила Ляшевська.