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Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська (оновлено)

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Російські загарбники забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська 01

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Згодом вона додала подробиці: "Сьогодні вранці мер Херсона Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ".

За даними Ляшевської, росіяни шукали документи, вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів і відчинили всі сейфи.

"Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та вивезли.

Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.

Ми всі в небезпеці. Усі під ударом.

Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", - підкреслила Ляшевська.

Також читайте: Я в Херсоні, продовжую виконувати свої обов'язки дистанційно, - мер Колихаєв

Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська 02

Топ коментарі

  • буков
    "Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.
  • KosAn30 JT26
    куда забрали?на барбекю?на пьянку?хоть писали бы что выкрали
  • Иван Петров 2bf404b5
    Легенду создают. Типа, страдалец.
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