Встановлено імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці, - Монастирський

Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці. Також встановлено імена льотчиків, які скоїли злочин.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл ТЦ у Кременчуку може розслідувати Гаага, – Венедіктова

Більш детальної інформації Монастирський не надав.