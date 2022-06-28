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Встановлено імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці, - Монастирський

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Встановлено імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці, - Монастирський
Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці. Також встановлено імена льотчиків, які скоїли злочин.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.

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Більш детальної інформації Монастирський не надав.

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Топ коментарі

  • govtva
    Назначить награду за их головы,их собутыльники сами их и кончат.
  • Sophia-Maria Duglass
    1. Монастырский - министр МВС. Это не его дело устанавливать военных преступников . Пусть преступностью внутри страны занимается , погранпункты с ЕС в порядок приводит , чтобы люди в чистые туалеты могли идти . ХВАТИТ ПИАРИТЬСЯ
    2. Это Буданова тема и он должен на ней пиарится
    3 РБК - российское издание . ХВАТИТ ИХ ЦИТИРОВАТЬ ‼️‼️‼️
  • Койот Восточноукраинский
    Пора назначать официальную награду за голову каждого летуна. Стартовать тысяч со 100 баксов и каждую неделю удваивать.
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