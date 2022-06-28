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Смерть українських воїнів на совісті болгарських політиків, - болгарський доброволець Калин Димитров

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Смерть українських воїнів на совісті болгарських політиків, - болгарський доброволець Калин Димитров
Відмовившись надавати боєприпаси та озброєння з поставок армії Болгарії у воєнний час, уряд цієї країни насправді допомагає Росії. Такої думки дотримується болгарський доброволець Калин Димитров.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Димитров вважає, що обсяг зброї, яку Україна може отримати з Болгарії через посередників, не допоможе у війні проти РФ - надто маленькі обсяги можна поставити таким чином. На його думку, запаси, що потрібні "тут і зараз", Україна може отримати лише із запасів армії Болгарії.

"Україні потрібен кожен 152-мм та 122-мм снаряд, який вона може отримати. Нових 155-міліметрових систем ще нема в таких кількостях, що позбавили б старі системи сенсу", - пише він.

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"Ми знову обрали сором. А загибель українських воїнів на фронті – на совісті в тому числі й болгарських правителів. Бідна коаліція, бідна територія, бідний електорат. Нічого – наближаються вибори. І я сподіваюся, що люди нагадають їм про цей факт", – додав Димитров.

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Топ коментарі

  • Viacheslav Eremin
    Так, болгари - двожопе гімно. Спостерігав нещодавно навіть групи болгар, які прогулюются з майкою Z на футболці. Викликати поліцію неможливо - це законно.

    Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!

    Дебіли, ***** (С).
  • Чайка Київ
    Бережи Господь тебе, Калин, та твоїх побратимів
    Дякую.
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Подивився я б на цих "переговорників", якби вони були не в ЄС та НАТО. Легко ж подібне говорити, коли Штати підписалися твою сраку захищати.
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