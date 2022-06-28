Смерть українських воїнів на совісті болгарських політиків, - болгарський доброволець Калин Димитров

Відмовившись надавати боєприпаси та озброєння з поставок армії Болгарії у воєнний час, уряд цієї країни насправді допомагає Росії. Такої думки дотримується болгарський доброволець Калин Димитров.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Димитров вважає, що обсяг зброї, яку Україна може отримати з Болгарії через посередників, не допоможе у війні проти РФ - надто маленькі обсяги можна поставити таким чином. На його думку, запаси, що потрібні "тут і зараз", Україна може отримати лише із запасів армії Болгарії.

"Україні потрібен кожен 152-мм та 122-мм снаряд, який вона може отримати. Нових 155-міліметрових систем ще нема в таких кількостях, що позбавили б старі системи сенсу", - пише він.

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"Ми знову обрали сором. А загибель українських воїнів на фронті – на совісті в тому числі й болгарських правителів. Бідна коаліція, бідна територія, бідний електорат. Нічого – наближаються вибори. І я сподіваюся, що люди нагадають їм про цей факт", – додав Димитров.