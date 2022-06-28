Навколо Запоріжжя не припиняють будувати додаткові захисні споруди, - ОВА

Запоріжжя продовжує додатково зміцнювати свої оборонні рубежі.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"З Криму, через Мелітополь на схід та навпаки рухається російська техніка. Ворожа батальйонна тактична група почала рух у бік Бердянська, Приморська і далі. В цілому це невелика група у порівнянні з тими силами, які накопичені у Запорізькому напрямку. Ситуація прогнозована, стабільна і без суттєвих змін", - зазначив він.

За його словами, навколо Запоріжжя не припиняють будувати додаткові захисні споруди.

"Укріплень не може бути забагато. Наразі додатково посилюють внутрішнє тактичне коло укріплень. У цьому нам допомагає вся Україна. 7 областей надіслали додаткову техніку, а 5 областей надали деревину", - додав Старух.

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