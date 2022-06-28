Новий удар по Зміїному: загалом ЗСУ знищили три "Панциря С1"

ЗСУ завдали нового удару по ворожих силах на захопленому росіянами острові Зміїний.

Деталі успішної атаки озвучила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону 28 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, загалом ЗСУ знищили на Зміїному три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

"Минулої ночі було попадання по острову Зміїний знову. Загальний підсумок цієї операції - три "панцерники", зброї у зміїного ми вкрали... і радіолокаційна станція у них не працює. Тобто підходи до острова ускладнені, і в зв'язку з цим раш*сти не можуть підійти (до острова) і надати допомогу, підвезти якесь озброєння або живу силу", - розповіла Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що напередодні ЗСУ провели атаку на Зміїному, завдали понад десять точних ударів по окупантах.

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