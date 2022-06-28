Жадан став лауреатом Премії миру німецької книжкової торгівлі

Український письменник, поет, перекладач і музикант Сергій Жадан став лауреатом цьогорічної Премії миру німецької книжкової торгівлі.

Про це повідомили в Опікунській раді премії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вшановуємо українського письменника та музиканта за його видатну мистецьку творчість та гуманне ставлення, звернене до людей, які воюють, і допомагає їм, ризикуючи своїм життям", - зазначило журі.

Зазначається, що в своїх романах, нарисах, віршах та пісенних текстах Сергій Жадан переносить нас у світ, який зазнав великих потрясінь і водночас живе традиціями. Його тексти розповідають, як війна і руйнування входять у цей світ і стрясають людей. При цьому письменник знаходить власну мову, показуючи нам те, чого багато хто довго не хотів бачити. "...У поетично-радикальному тоні Сергій Жадан досліджує, як попри все насильство люди в Україні намагаються вести незалежне життя, позначене миром і свободою", - йдеться у дописі.

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Церемонія вручення премії відбудеться 23 жовтня 2022 року у Франкфурті. Вона присуджується з 1950 року, розмір винагороди становить 25 тисяч євро.

Жадан подякував німецьким друзям за премію і наголосив на важливості присутності України в німецькому інформаційному просторі. "Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому сьогодні кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу", - написав Жадан у фейсбуці.