Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Компанія Baykar Makin, виробник байрактарів, передає вже вдруге своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безкоштовно.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ЗСУ отримали перші байрактари ще у липні 2021 року.

"Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - зазначив Резніков.

"Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - наголосив очільник Міноборони.

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