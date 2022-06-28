Новини • Війна

Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

22 70762
Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков
Компанія Baykar Makin, виробник байрактарів, передає вже вдруге своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безкоштовно.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ЗСУ отримали перші байрактари ще у липні 2021 року.

"Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - зазначив Резніков.

"Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - наголосив очільник Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"

Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    рєзніков, про це не треба говорити. те що замовляє країна для військових потреб, то не для розголошення. міністр оборони не повинен пздіти, він повинен мовчки працювати.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Лаври Сергія Притули занепокоїли.
  • Dima30
    військові заводи потрібно підземлю ховати,так як гітлер робив,тоді ніяка ракета не зашкодить,але для кого це розповідати? спеціалісти і так знають як і що треба робити для захисту,головне політична воля керманичів..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини