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Росія заборонила в’їзд дружині та доньці Байдена

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Росія заборонила в’їзд дружині та доньці Байдена
Російська Федерація включила рідних президента США Джо Байдена до розширеного "чорного списку" громадян, яким заборонено в’їжджати на територію країни.

Про це повідомили у МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розширюють "чорний список" на 25 осіб, і зазначили, що це розширення є відповіддю на нові санкції США проти політичних та громадських діячів РФ.

Дружина президента США Джил Байден та його донька Ешлі Байден посіли в оновленому переліку перші місця. Також до нього увійшли сенатори та науковці, які розробляють рекомендації щодо санкцій проти РФ.

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Топ коментарі

  • Gal
    Блін! О це удар, то просто жах!
  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    это шах и мат!
  • GoodWin
    о боже, только не это, как им теперь жить с этим ?
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