Данілов - Медведєву: "Повернення окупованого Криму буде проведено без спроб, одразу"
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Секретар РНБО Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву, який заявив, що спроба посягнути на окупований Крим буде розглядатися як оголошення війни.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.