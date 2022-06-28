Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний цієї ночі провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Почав із того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - нагадує Залужний.

Він також поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку.

"Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів. Ситуація дуже складна, але контрольована", - пише головнокомандувач ЗСУ.

"На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни, - резюмує Залужний.

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