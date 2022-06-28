Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, тільки відморожені терористи можуть бити ракетами по цивільних об'єктах, - Зеленський. ФОТОрепортаж
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Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою - спонсором тероризму
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів.
Росія має бути визнана державою - спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", - йдеться в повідомленні.