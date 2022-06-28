Колишній КДБшник у Львові коригував вогонь росіян по Яворівському полігону. Його затримали

В березні чоловік через месенджери "зливав" ворогові інформацію про місцезнаходження ЗСУ на Львівщині. Його відправили під варту й можуть посадити на 12-15 років.

Про це повідомляють Львівська обласна прокуратура та СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, уродженець Львова, колишній співробітник КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України.

"Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для завдання ракетних ударів", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України у Львівській області.

СБУ у своєму телеграм-каналі повідомляє про затримання агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.

"Контррозвідники української спецслужби встановили: інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні СБУ.

В українській спецслужбі нагадують, що внаслідок ракетних обстрілів Яворівського полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.

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"Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону", - інформують у спецслужбі.