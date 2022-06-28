Колишній КДБшник у Львові коригував вогонь росіян по Яворівському полігону. Його затримали
Про це повідомляють Львівська обласна прокуратура та СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, уродженець Львова, колишній співробітник КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України.
"Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для завдання ракетних ударів", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України у Львівській області.
СБУ у своєму телеграм-каналі повідомляє про затримання агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.
"Контррозвідники української спецслужби встановили: інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні СБУ.
В українській спецслужбі нагадують, що внаслідок ракетних обстрілів Яворівського полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.
"Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону", - інформують у спецслужбі.