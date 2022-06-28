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Війну можна закінчити до кінця доби, якщо Україна складе зброю, - Пєсков

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Війну можна закінчити до кінця доби, якщо Україна складе зброю, - Пєсков
Бойові дії в Україні можна припинити до кінця доби, якщо влада в Києві віддасть "наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю".

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Таким чином він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що він хоче, щоб війна закінчилася до зими.

"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю, і потрібно виконати умови РФ", - сказав Пєсков.

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Топ коментарі

  • Саша Паш
    Спершу русня буде пижжена, різана і спалена. А тоді, ви будете приймати наші умови. Ніяк інакше.
  • msi wind
    Боже, яке кончене
  • Перехватчик
    Краткий ответ Писькову и К

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