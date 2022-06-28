Відсьогодні можна придбати марку "Українська мрія", - Укрпошта

Укрпошта розпочала продаж нової марки. Придбати її можна у відділеннях та онлайн.

Марки "Українська мрія" вийшли накладом у 3 млн примірників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Укрпошти. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів і 5 листівок.

При цьому офіційний мерч з ілюстрацією літака можна купувати в необмеженій кількості.

Нагадаємо, на новій марці від Укрпошти зображений найбільший у світі літак АН-225 "Мрія".

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Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" був зруйнований під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.