Рогозін опублікував супутникові знімки місць проведення саміту НАТО та координати "центрів ухвалень рішень"

Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував супутникові знімки та координати місць, де проводитиметься саміт НАТО.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Мадриді відкривається саміт НАТО, на якому країни Заходу оголосять Росію своїм найлютішим ворогом.

Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фотографії місця проведення саміту та тих самих "центрів ухвалення рішень", які підтримують українських націоналістів", - йдеться в повідомленні.

Також Рогозін "про всяк випадок" опублікував координати відповідних об'єктів.

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