Рогозін опублікував супутникові знімки місць проведення саміту НАТО та координати "центрів ухвалень рішень"
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Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував супутникові знімки та координати місць, де проводитиметься саміт НАТО.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Мадриді відкривається саміт НАТО, на якому країни Заходу оголосять Росію своїм найлютішим ворогом.
Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фотографії місця проведення саміту та тих самих "центрів ухвалення рішень", які підтримують українських націоналістів", - йдеться в повідомленні.
Також Рогозін "про всяк випадок" опублікував координати відповідних об'єктів.