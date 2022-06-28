Боррель про російський удар по ТЦ у Кременчуці: Мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення. РФ нестиме відповідальність

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що рішуче засудив ракетний удар російських загарбників по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по торговельному центру в українському місті Кременчуці. Повідомляється, що в момент нападу в центрі перебували сотні мирних жителів, які ні в чому не винні. Наші думки з жертвами та їхніми сім'ями", - йдеться у заяві, текст якої поширено у вівторок у Брюсселі.

Боррель констатував, що це "ще один мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру з боку Збройних сил Росії, зокрема нещодавні ракетні удари по цивільних будівлях та інфраструктурі у Києві та інших регіонах".

"Обстріли цивільних осіб і цивільних об'єктів, що тривають, є ганебними, абсолютно неприйнятними і прирівнюються до воєнних злочинів. Росія несе повну відповідальність за ці акти агресії, руйнування та людські жертви, які вони тягнуть. Вона нестиме за них відповідальність", - переконаний високий представник.

З огляду на це він знову підтвердив повну солідарність ЄС із українським народом. "ЄС продовжить надавати сильну підтримку спільній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, зокрема гуманітарну допомогу", - додав Боррель.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.