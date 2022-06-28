Байден достроково поїде з саміту G7, - Білий дім
Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
Достроково поїхати з саміту Байден змушений через погану погоду.
За графіком Байден мав виступити з промовою на заключній сесії зустрічі лідерів розвинених економік світу, після чого вилетіти гелікоптером до Мюнхена. Звідти він мав вилетіти на президентському літаку до Мадриду для участі в саміті НАТО.
Проте Білий дім оголосив, що через туман, низьку хмарність і можливу грозу в районі проведення саміту Байдена доставить до Мюнхена автомобільний кортеж.
Перед своїм достроковим відбуттям Байден зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та господарем саміту канцлером Олафом Шольцем.