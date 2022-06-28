Внаслідок обстрілів окупантами на Миколаївщині за добу поранення дістали 32 людини, - облрада

В лікарнях Миколаєва перебувають 278 громадян, які постраждали внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше дісталося містам Миколаєву та Очакову - знову прильоту у житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Під обстрілами громади Баштанського і Миколаївського районів - Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Первомайська, Мішково-Погорілівська, Шевченківська та Галіцинівська громади.



Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 32 людини. Серед постраждалих є діти. В тому числі й загиблі.", - йдеться в повідомленні.

За її словами, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 278 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

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