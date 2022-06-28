Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 червня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Але паливо є не у всіх мережах АЗС.