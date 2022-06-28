Воїн ЗСУ Дмитро Антоненко загинув у боях за Україну

Сьогодні, 28 червня, загинув один з керуючих партнерів об'єднання ACF Partners Дмитро Антоненко.

Про це повідомив у фейсбуці воїн ЗСУ, депутат Харківської міськради Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Дмитро Антоненко. Мій найкращий друг. Найкращий адвокат. Найкращий батько. Найкращий чоловік. Найкращий син. Загинув в бою під час виконання своїх обов'язків", - написав Черняк.

У Дмитра залишились дружина та донька. Черняк закликає підтримати родину.

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