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МЗС РФ закликає росіян утриматись від поїздок до Естонії

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МЗС РФ закликає росіян утриматись від поїздок до Естонії
МЗС Росії рекомендує громадянам РФ утримуватися від поїздок до Естонії "у зв'язку з відверто ворожим ставленням Естонії до Росії та її громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

В міністерстві зазначили, що естонська митниця після ухвалення санкцій ЄС запровадила з 10 липня заборону на ввезення з Росії низки товарів, зокрема продуктів і меблів, і на вивезення серед іншого сумок, взуття та електроніки, вартість якої перевищує 750 євро, а також готівкових євро - під загрозою штрафу чи в'язниці (до 3 років).

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    по хрюкалу кацапскому могут настучать,если хлебальник начнут открывать
  • nav svargi
    tak eto zhe harasho - menshe etovo derma v EE bude...esho bi i LV ta LT mogli prizvati....da teh kto uzhe sdes - zabrati i prjamo v jakutiju ...*****.
  • NewTroll
    Эстонобандеровцы!
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