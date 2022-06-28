Кадирова нагородили "За заслуги перед стоматологією"

Голові Чечні Рамзану Кадирову вручили орден "За заслуги перед стоматологією" І ступеня. Рішення про присудження професійної нагороди ухвалила Стоматологічна асоціація Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время". Вручення ордену було приурочене до відкриття нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1.

У відповідь Кадиров нагородив найвищою нагородою Чечні - орденом Кадирова - головного лікаря поліклініки Юнуса Умарова.

ЗМІ вже багато писали про нагороди, які отримує Кадиров. Так, глава Чечні має медалі за зміцнення кримінально-виконавчої системи Росії, за боротьбу у сфері прав людини, за внесок у розвиток парламентаризму, агропромисловості, законодавства та державного будівництва.

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У Кадирова також багато статусів. Наприклад, він почесний професор одразу трьох навчальних закладів - Ісламського університету імені Кунта-Хаджі Кишиєва, Сучасної гуманітарної академії та Чеченського державного університету. Вчені ступені глави Чечні дають йому право читати лекції у ВНЗ, чим він обіцяв зайнятися після закінчення свого правління республікою.

Торік Кадиров отримав орден "Авіценна" за внесок у розвиток охорони здоров'я та медичних наук. У грудні глава Чечні підписав указ про нагородження медаллю "За заслуги перед Чеченською республікою" своєї 21-річної дочки - начальника департаменту дошкільної освіти Грозного Хадіжат Кадирової.

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Також державний телеканал "Грозний" нагородив Рамзана Кадирова премією 45 тисяч рублів за відео з папугою.

Загалом у глави Чечні понад три десятки офіційних урядових нагород, серед них медаль "За військову доблесть" II ступеня (2000 рік), "За заслуги перед Вітчизною" IV і III ступеня (2006 і 2021 роки), зірка Героя Росії.