Рашисти випустили 8 ракет по Миколаєву, влучили у стадіон та військове містечко, ніхто не постраждав, - мер Сєнкевич

Російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв.

Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Сьогодні це містечко порожнє, у ньому нікого немає - і його періодично обстрілюють російські війська. Сьогодні була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Дякувати Богу, ніхто не постраждав - ні цивільні, ні військові", - розповів очільник міста.

За його словами, інша ракета влучила на центральний стадіон.

"Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус - там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом - ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки і 5 м углиб", - додав Сєнкевич.

Станом на ранок 28 червня в Миколаєві немає вбитих та поранених. У домівках по сусідству з обстріляними об'єктами вибито шибки.

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