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Знищення складів боєприпасів та нафтосховищ: українські спецпризначенці провели низку успішних диверсій в РФ, - The Times

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Знищення складів боєприпасів та нафтосховищ: українські спецпризначенці провели низку успішних диверсій в РФ, - The Times
Українські підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО ЗСУ) виконали низку успішних диверсійних операцій на теренах РФ. Вони стосувалися знищення складів боєприпасів і сховищ нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило британське видання The Times.

Видання отримало інформацію від неназваного офіцера розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень". Видання припустило, що дії українського спецназу пов’язані з вибухами на російських складах зброї й нафтобазах.

Українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею. У такий спосіб на терени Росії доставляють бійців спецназу. До подібних операцій залучають військовослужбовців 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман". Вони мають навички для того, щоб здійснювати диверсійно-розвідувальні операції у тилу противника.

За словами спецпризначенця із позивним "Красень", росіяни "так і не спроможні збагнути", як стаються диверсії. Він зауважив, що окупанти не можуть повірити, що український спецназ може бути на російській території.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Kucher
    Сподіваюсь, що це не фейк.

    Слава ЗСУ та ССО.
  • Зэлэный_Змий
    В українського спецназу є велика перевага. Кацапи сказати "паляниця" не можуть, а наші в разі потреби лешко можуть вимовити "***** за парєбрік, тварь нєрусская!".
    Тому удентифікувати їх вкрай важко.
    Хоча пройшла чутка, що є обна серйозна відмінність, на якій можуть спіймати - наші не ссуться, коли бачать кадирівців.
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