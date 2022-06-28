Знищення складів боєприпасів та нафтосховищ: українські спецпризначенці провели низку успішних диверсій в РФ, - The Times

Українські підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО ЗСУ) виконали низку успішних диверсійних операцій на теренах РФ. Вони стосувалися знищення складів боєприпасів і сховищ нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило британське видання The Times.

Видання отримало інформацію від неназваного офіцера розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень". Видання припустило, що дії українського спецназу пов’язані з вибухами на російських складах зброї й нафтобазах.

Українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею. У такий спосіб на терени Росії доставляють бійців спецназу. До подібних операцій залучають військовослужбовців 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман". Вони мають навички для того, щоб здійснювати диверсійно-розвідувальні операції у тилу противника.

За словами спецпризначенця із позивним "Красень", росіяни "так і не спроможні збагнути", як стаються диверсії. Він зауважив, що окупанти не можуть повірити, що український спецназ може бути на російській території.

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