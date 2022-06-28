Росія чимдуж намагається вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини та втримати сухопутний коридор до Криму, - Мотузяник

Російська Федерація не припиняє інтенсивно обстрілювати позиції Сил оборони України вздовж всієї лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях.

Про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом та захоплених районів Запорізької і Херсонської областей, блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря", - сказав Мотузяник.

За його словами, ворог не припиняє інтенсивний вогневий вплив у бік позицій Сил оборони України вздовж всієї лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях. Обстановка там залишається складною, проте в цілому контрольованою Збройними силами України, запевнив Мотузяник.

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