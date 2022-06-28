Від 1 липня Рига припинить прийом нових біженців з України

Не отримавши фінансування, від 1 липня Рига припинить прийом нових українських біженців, але продовжить обслуговувати тих, хто вже приїхав, повідомив на пресконференції голова Ризької думи Мартінш Стакіс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє латвійська служба новин rus.lsm.lv.

Стакіс заявив, що через небажання відповідальних міністерств відгукнутися під загрозою перебуває і прийом нових біженців, і центр підтримки українських біженців у будівлі Ризького технічного університету на Ратушній площі.

Наразі у столиці зареєстровано 1800 мешканців України, які розміщені у місцях ночівлі для туристів.

Стакіс доручив відповідальним посадовим особам зв'язатися з готелями та повідомити, що самоврядування сплатить кошти, яких бракує, закликавши не розривати договору про розміщення біженців.

Читайте також: На будівлі мерії Риги встановили прапор України та підсвітку в синьо-жовтих кольорах. ФОТОрепортаж

Таким чином, на оплату проживання біженців самоврядування щомісяця витрачатиме 450 тис. євро. Кошти візьмуть із резервного фонду і їх вистачить приблизно на два місяці.

Мер Риги заявив, що зараз до Риги прибуло 16 600 біженців, що на 3 тис. осіб більше, ніж передбачав національний план розміщення біженців.

Тому Рига більше не прийматиме нових біженців, доки не буде вирішено питання фінансування на їх утримання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ризі вулицю з посольством РФ назвали Незалежності України