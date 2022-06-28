Мінцифри додатково закуповуватиме та ремонтуватиме дрони для ЗСУ, - Федоров

У Міністерстві цифрової трансформації стартує проєкт "Армія дронів". Відомство додатково закуповуватиме безпілотники, аби забезпечити Збройні сили України.

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо збирати з усього світу дрони, купувати дрони додатково, для того, щоб комплексно підійти до укомплектування армії дронами. Є певна стратегія скільки потрібно, як потрібно навчати використовувати дрони", - повідомив Федоров.

Крім того, міністерство візьме на себе процес навчання спеціалістів для керування дронами та ремонт техніки.

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Проєкт фінансуватиметься з бюджету та коштом фандрейзингових програм.