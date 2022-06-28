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Лідери G7 закликали Китай натиснути на РФ для припинення війни проти України

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Лідери G7 закликали Китай натиснути на РФ для припинення війни проти України
Лідери країн "Групи семи" закликали КНР натиснути на Росію з метою припинення її війни проти України та негайного виведення військ з української території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в спільному комюніке глав держав та урядів "Великої сімки".

"Оскільки Росія веде свою невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов’язуючий наказ Міжнародного суду справедливості від 16 березня 2022 року, дотримувалася відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН та припинила свою військову агресію - та негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - зазначили в G7.

Лідери G7 закликали Китай виконувати свої зобов’язання за міжнародним правом і робити внесок у міжнародну безпеку.

"Нагадуємо Китаю про необхідність дотримуватися принципу статуту ООН щодо мирного врегулювання спорів і утримуватися від погроз, примусу, заходів залякування чи застосування сили", - йдеться в комюніке.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    А самі ні?
    Китай все влаштовує: дешева нафта, газ, послаблення рф.
  • Єто Другоє
    Щвидще Кетай натисне середній палець всім, і піде проводити "спецапєрацєю по детайванізаціьі Тайваню".
  • Vasily Kukuev
    Китай не то чтобы против Украины. В интересах Китая демонстрация бессилия НАТО и США остановить агрессора. Ему надо, чтобы Запад оставил его в покое, признал его роль и право действовать в своих интересах на своей территории, в Тайване, в ЮВ Азии, В Микронезии, в Африке, в Европе… В прямом столкновении китайцы не заинтересованы. Им куда выгоднее, если Запад сам убедиться что на решительные действия, даже против противника гораздо более слабого, чем Китай, он не способен. Тогда при усилении активности Китая, Запад, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, будет делать меньше шума, который Китай изрядно раздражает.
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