Росіяни тримають у полоні держслужбовця з Енергодару, - мер Орлов
9780
Окупанти взяли в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленко Бориса Георгійовича.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив у Telegram.
"П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленко Бориса Георгійовича, який відомий своєю проукраїнською позицію", - йдеться у повыдомленні.
Орлов зазначає, що окупанти прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомому напрямку.
"Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі", - додає він.