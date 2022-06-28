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Фінляндія виділяє Україні на гуманітарну допомогу та розвиток додаткові 70 млн євро

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Фінляндія виділяє Україні на гуманітарну допомогу та розвиток додаткові 70 млн євро
Фінляндія надасть додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Довгострокові проєкти розвитку передбачають співпрацю у сфері освіти, верховентсва права, енергетики та кліматичної стійкості.

"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 мільйонів євро на співробітництво та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, до цього від 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро. Окрім такої допомоги на двосторонньому рівні, Фінляндія надає Україні допомогу разом з іншими членами Євросоюзу - через механізм цивільного захисту ЄС, а також долучається до допомоги зброєю - на рівні ЄС через Фонд з підтримки миру та на двосторонній основі. Також близько 28 тисяч українців звернулися у Фінляндії по тимчасовий захист.

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