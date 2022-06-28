Фінляндія виділяє Україні на гуманітарну допомогу та розвиток додаткові 70 млн євро
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Довгострокові проєкти розвитку передбачають співпрацю у сфері освіти, верховентсва права, енергетики та кліматичної стійкості.
"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 мільйонів євро на співробітництво та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", - сказано в повідомленні.
Finland has decided to grant additional EUR 70 million to development cooperation and humanitarian aid to Ukraine.— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) June 28, 2022
Finland’s long-term development cooperation in Ukraine focuses on education, rule of law, energy and climate resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vUNi52VZBv
Як повідомлялося, до цього від 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро. Окрім такої допомоги на двосторонньому рівні, Фінляндія надає Україні допомогу разом з іншими членами Євросоюзу - через механізм цивільного захисту ЄС, а також долучається до допомоги зброєю - на рівні ЄС через Фонд з підтримки миру та на двосторонній основі. Також близько 28 тисяч українців звернулися у Фінляндії по тимчасовий захист.