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Шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні з Україною, - Мотузяник

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Шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні з Україною, - Мотузяник
Білорусь зосередила біля України близько шести батальйонів своєї армії та посилює прикордонну ділянку. Також намагається вести повітряну розвідку.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Волинський і Поліський напрямок. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях і намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних районах з Україною і Польщею", - розповів Мотузяник.

Він також додав, що продовжує зберігатися загроза застосування Росією ракетного озброєння та авіаційних ударів з території Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія чимдуж намагається вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини та втримати сухопутний коридор до Криму, - Мотузяник

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Garry Grant
    Куди ще ці бульби пруться? Зваряться ж прямо "в мундирі".
  • Підлога Маккартні
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