Путін має визнати провал в Україні, якщо хоче послаблення санкцій проти РФ, - Шольц

Тиск Заходу на Росію у вигляді санкцій та інших обмежень лише посилюватиметься, тому єдиний спосіб для Путіна вийти з цієї ситуації - визнати провал своїх планів в Україні.

Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц на завершення саміту G7 у Баварії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він підкреслив, що кожна країна має право обирати свій шлях розвитку, не наражаючись при цьому на загрозу нападу з боку сусідів.

За словами канцлера, вчорашній ракетний удар по торговому центру у Кременчуці є ще одним доказом жорстокості Путіна щодо населення України.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.