Прокуратура перевірить дії службових осіб ТЦ у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару РФ

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

"У ході слідства перевірятимуться дії службових осіб кременчуцького торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога напередодні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременчуцьким райуправлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.