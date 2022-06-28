Новини

Прокуратура перевірить дії службових осіб ТЦ у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару РФ

4 66853
Прокуратура перевірить дії службових осіб ТЦ у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару РФ
За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

"У ході слідства перевірятимуться дії службових осіб кременчуцького торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога напередодні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Кременчуку: Відомо про понад 20 загиблих, 59 осіб поранено

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременчуцьким райуправлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • частный сектор
    а прокуратура не хочет проверить тех должен отвечать тех службових осіб за провал военных программ в стране где 8 лет война ?
  • Nikolai Chizhevsky
    венедіктова наїзжала вчора казала чого сірена лунала і не вивели а як ви уявляете коли на касі в сільпо стоять там люди в черзі когось розраховують як можна все закрити включаючи персонал і утікти? в інших магазинах і скільки була сірена в Киіві ніхто нікуда не виводив це і в скай мол и в дрим таун жодного разу не виводили людей таке враження що Венедіктова шукає як применьшити напад орків переключити увагу що наші винні що не вивели
  • Rachman 128 efa03bfd
    Дебіли - жертву виголошують винною в тому, що вона не встигла втекти від маньяка.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини