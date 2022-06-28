Франція відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів, - міністр оборони Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів.

Про це він заявив в інтерв'ю BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка... Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю. - Ред.), які оснащені зброєю", - сказав міністр.

Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ "Цезар" крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.

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